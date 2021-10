Homem é executado a tiros em Tenente Portela

Na madrugada desta sexta-feira, 1º de outubro, um homem foi executado a tiros em Tenente Portela. Identificado como Leandro André Barbosa, conhecido como Bego de 44 anos. O crime ocorreu em frente ao posto Shell, no local foram encontrados diversos cartuchos de arma de fogo, Cal 9mm e de Cal 12mm, caídos deflagrados na parte externa e interna de uma casa na Avenida Santa Rosa.

O SAMU chegou a ser acionado, mas o homem já estava sem vida. Próximo ao corpo, estava segundo a Brigada Militar, uma sacola com pó branco semelhante a cocaína. Ainda na casa foram encontradas diversas caixas de cigarro de origem estrangeira e um revólver.

O local foi isolado para levantamento e realização de perícia.

Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil, que está investigando as motivações do homicídio, mas ainda não obteve maiores informações.

