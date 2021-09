Operação Atena em diversos municípios da região

Na manhã desta quinta-feira (30/9), a Polícia Civil desencadeou a Operação Atena, em combate ao tráfico de drogas na cidade de Frederico Westphalen.

Com apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, estão sendo cumpridas 34 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão preventiva e 2 ordens de sequestro de veículos.

Também estão sendo cumpridos mandados em outras cidades, como Seberi, Caiçara e Vicente Dutra.

Aproximadamente, foram empregados, 100 policiais e 40 viaturas. Todas as equipes irão retornar com os presos e apreensões à Delegacia de Policia de Frederico Westphalen, local que irão realizar os registros necessários.

Com informações da delegada regional de Polícia Civil, Aline Dequi Palma, até o momento já foram realizadas 12 prisões preventivas e 4 prisões em flagrante.

Às 11h haverá uma coletiva com representantes da Polícia Civil, Ministério Público e Brigada Militar no Auditório da AEFW, oportunidade em que será atendida a imprensa e serão divulgados os números da operação.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.