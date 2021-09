Árvore cai sobre rodovia e fere motociclista no interior de Redentora

Conforme informações do site RD Foco, um homem de 44 anos de idade conduzia sua motocicleta em direção à cidade de Redentora quando foi atingido por uma árvore que caiu sobre o asfalto. O fato ocorreu no começo da noite da quarta-feira (29/9), na junção das rodovias estaduais 330 e 317.

Ao ser acertado pela árvore, Oziel Ienerich perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda, permanecendo debaixo dos galhos. Ele foi removido e recebeu os primeiros socorros de alunos do curso de enfermagem de uma instituição sediada em Redentora. O SAMU foi acionado e encaminhou o motociclista para o Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela.

Ainda, segundo o site RD Foco, o homem reclamava de fortes dores na clavícula e no braço esquerdo. Uma retroescavadeira da Prefeitura de Redentora fez a retirada da árvore e dos galhos de cima do asfalto.

