Em ação rápida BM prende dois homens após assalto a posto de combustível em Passo Fundo

No final da noite desta terça-feira (28), a Brigada Militar/3°RPMon, efetuou a prisão de dois indivíduos após um roubo e estelionato a posto de combustível, no bairro Boqueirão. A prisão foi na Paissandú, também bairro Boqueirão.

Durante patrulhamento nas imediações da Avenida Brasil (Boqueirão), a guarnição do 2°Esquadrão ouviu via Rede de Rádio Interna da BM, sobre um veículo Fiat/Grand Siena, branco, que havia acabado de efetuar um roubo ao posto de combustível BR Boqueirão.

A guarnição iniciou as buscas, sendo localizado o veículo na rua Paissandú próximo ao número 3000, no Boqueirão sendo feito a abordagem dos indivíduos e localizado na revista veicular uma quantia de R$4.307,00 em moeda corrente, um chapolin, chaves mixas, cartões de crédito e uma porção de entorpecentes. No veículo havia um megafone com sirene policial acoplada no painel abaixo do volante.

Em contato com o frentista do posto o mesmo informou que os indivíduos pararam o veículo para abastecer, com capuz na cabeça, foram até a loja e ao retornar no momento do frentista se aproximar para cobrar, o indivíduo D.F.M; fez menção de estar armado. Ele embarcou no veículo acompanhado do condutor F.G; e saíram em alta velocidade. Ambos são da cidade de Caxias do Sul.

Diante dos fatos ambos os meliantes receberam voz de prisão em flagrante, sendo conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a delegada plantonista efetuou o flagrante por estelionato, sem fiança e aprendeu o veículo e todos os objetos.

O que é o chapolin, aparelho que foi apreendido no veículo:

O equipamento, semelhante a um controle remoto, embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme e impede que o veículo seja trancado. Alguns modelos conseguem, inclusive, copiar o código de segurança da chave. Quando o proprietário se afasta, os ladrões entram rapidamente no carro e levam o que estiver dentro dele. Rádio, estepe, GPS, mochila, tablet, notebook e celular estão entre os itens mais cobiçados pelos bandidos.

