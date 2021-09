Mulher é agredida pelo marido em loja de Santa Rosa

A Brigada Militar foi acionada na segunda-feira (27) para autuar um homem que agrediu sua companheira em uma loja, situada no centro de Santa Rosa.

O fato ocorreu em um estabelecimento comercial onde o casal, que estava acompanhado do filho, passou a discutir sobre a dimensão do aro do pneu de uma bicicleta. O homem pegou a esposa pelos cabelos e passou a puxar com força.

A agressão foi praticada na frente do filho e das pessoas presentes. A vítima foi à Polícia Civil e representou contra o agressor.

