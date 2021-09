Agrotóxicos são apreendidos na Fronteira Noroeste em Tucunduva

Na tarde de terça-feira (28/9), policiais do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, atuando na Operação Hórus em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, prenderam um homem por contrabando de veneno na RS 305, Ponte Pratos em Tucunduva.

Após informações, os policiais que realizavam patrulhamento abordaram um veículo VW Quantum, em revista foram localizados 08 galões de 20 litros de Galgoquat SL, produto que é proibido comercializar e utilizar no Brasil.



Um homem foi preso em flagrante, o veículo e o produto foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo.

