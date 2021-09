Adolescente morto em Barra do Guarita foi identificado

O menor que foi morto no dia de ontem (28/09), no município de Barra do Guarita, foi identificado como Ruan Almeida Oliveira, de 17 anos. O adolescente veio a óbito após ser alvejado por um disparo de arma de fogo na cabeça.

Segundo a Brigada Militar, Ruan chegou a ser conduzido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, mas não resistiu ao ferimento vindo a óbito.

A Polícia Civil investiga as causas da morte. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia em Três Passos.

