Operação combate à venda de bebidas alcoólicas para menores de idade em Tenente Portela

No último fim de semana, o Ministério Público (MP-RS), o Conselho Tutelar e a Brigada Militar (BM), desencadearam ações de fiscalização em estabelecimentos de Tenente Portela e Barra do Guarita que vendem bebidas alcoólicas.

O intuito era verificar se os comércios estão atendendo às normas de proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade.

Durante a fiscalização, adolescentes foram flagrados ingerindo bebidas alcoólicas. Os responsáveis por estes indivíduos foram contatados e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

