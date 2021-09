Menor morre afogado na represa da Corsan em Vacaria

Um adolescente de 17 anos, identificado como Riam Eduardo Soster Soares, morreu afogado na barragem da Corsan durante a tarde de segunda-feira (27) em Vacaria. Os bombeiros foram acionados por volta das 16h, para averiguar a informação de que um jovem havia desaparecido nas águas da represa.

Uma guarnição, com três militares e o barco do reboque, foram até o local em que dois bombeiros já estavam na água fazendo mergulhos em apneia na tentativa de encontrar a vítima.

Segundo os bombeiros, após inúmeras tentativas o corpo foi localizado a cerca de seis metros de profundida em um buraco. A vítima teria ido até a represa com outros dois rapazes.

Os bombeiros informaram que a região é de difícil acesso, e que o local é impróprio para banho e extremamente perigoso, uma das características do lugar é a presença de vários buracos mesmo na região mais próxima as margens, de forma que um passo para o lado a pessoa pode cair e afundar.

