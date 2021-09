Agrotóxicos oriundos da Argentina são apreendidos em Crissiumal e Tiradentes do Sul

Foram realizadas vistoria em duas propriedades rurais no interior dos municípios de Tiradentes do Sul e Crissiumal. (Foto: Reprodução/Três Passos News – Ambiental BM RS)

Policiais militares do 3º BABM da cidade de Três Passos realizaram operação integrada Ronda Agro IX em conjunto com o Ministério da Agricultura e outros órgãos de vigilância sanitária na segunda-feira, 27, realizando vistoria em duas propriedades rurais no interior dos municípios de Tiradentes do Sul e Crissiumal.

Nas duas propriedades, foram encontrados produtos agrotóxicos oriundos da Argentina, conforme afirmaram os proprietários.

Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Três Passos. As apreensões e auto de infração foram confeccionados pela força tarefa do MAPA.

