Fuga do presídio de Santo Ângelo

No fim da tarde de ontem (27), por volta das 17h30min, um homem de 31 anos que cumpre pena junto ao Presídio de Santo Ângelo conseguiu fugir do local.

Segundo informações, o detento estava em banho de sol, e conseguiu subir em um telhado de um dos prédios quando conseguiu alcançar o terreno do albergue, se evadindo rapidamente do local.

Um policial militar que estava na guarita ainda realizou disparos com balas de anti-motim para evitar a fuga.

Equipes da Brigada Militar e Polícia Civil fazem buscas na tentativa de localizar o apenado fugitivo. O nome não foi liberado.

