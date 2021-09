Indivíduo é preso com vários entorpecentes em Três Passos

A guarnição da Brigada Militar (BM), na manhã da segunda-feira (27/9), abordou um táxi no bairro Sulserra em Três Passos. A ação culminou na prisão de um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

Na ocasião, os policiais militares apreenderam com o caroneiro do veículo, 54,4 gramas de maconha, oito selos de LSD, 3,4 gramas de cocaína, oito comprimidos de ecstasy, 2,7 gramas de crack, quatro telefones celulares, um fone de ouvido, dois carregadores para celular e um chip para telefone.

Depois das formalidades legais na Delegacia da Polícia Civil, o preso foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos.

