BM prende homem por porte ilegal de pistola no interior de Tenente Portela

No começo da madrugada da segunda-feira (27/9), policiais militares abordaram um motociclista na localidade de São Sebastião, interior de Tenente Portela.

Na revista pessoal, foi encontrada uma pistola semiautomática – com numeração suprimida –, um coldre sem marca específica ou aparente, além de 11 munições intactas.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o condutor da moto acabou preso em flagrante e, após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

