Um homem morreu ontem, 25, devido a um incêndio que ocorreu em uma propriedade na Linha Bonadiman, em Seberi.

O fogo teria iniciado por volta das 23h40 deste sábado, 25.

Os bombeiros estiveram no local para controlar e apagar o fogo. A Polícia Civil também foi acionada.

A vítima, segundo os familiares, trata-se de Adones Camargo, de 50 anos.

