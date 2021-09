Tentativa de assalto na ponte sobre o Rio Turvo na ERS 518

No último domingo (26/09), por volta das 19h45min, um homem que tripulava uma motocicleta relatou ter sido alvo de uma tentativa de assalto quando trafegava na ERS 518, na ponte sobre o Rio Turvo.

Segundo a vítima, que trafegava sentido Braga/Campo Novo, ao se aproximar da ponte sobre o Rio Turvo, dois indivíduos que estavam no lado da margem do rio no município de Campo Novo, pularam na via e tentaram impedir sua passagem. Instintivamente o condutor da motocicleta acelerou e conseguiu passar entre os dois homens antes que fosse atacado ou abordado.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.