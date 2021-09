Tombamento de trator em Crissiumal

No início da tarde de domingo (26/09), um acidente de trabalho foi registrado na Zona Trentini no interior de Crissiumal.

Um trator Valmet tombou quando descia uma estrada de roça em uma propriedade rural. O equipamento estava com um carretão agrícola acoplado quando ocorreu o acidente.

O condutor do trator foi socorrido por uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde, e encaminhado para o Hospital de Caridade de Crissiumal. Os exames realizados não constataram fraturas ou ferimentos mais graves.

A H Resgate e Serviço de Guincho trabalhou na remoção do trator.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.