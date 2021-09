Dupla é presa por tráfico de drogas em Três de Maio

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, prenderam na noite de sexta-feira (24), duas pessoas por tráfico de drogas em Flor de Maio, interior de Três de Maio.

Após informações os policiais abordaram o veículo Astra, em revista foram apreendidas 99 gramas de crack, 2 celulares e R$950,00 reais.

Diante do fato os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia para os demais procedimentos.

