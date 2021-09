Vandalismo e furto na Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco

No final da noite de ontem (24), uma ação de vandalismo seguido de furto aconteceu na ala covid da UBS Centro de Coronel Bicaco. Segundo informações, o furto ocorreu no intervalo das 23h50min de ontem às 00h15min de hoje.

As câmeras de segurança filmaram dois meliantes, tendo um deles estourado a porta de vidro da UBS, e numa ação rápida, levado dois notebooks adquiridos recentemente, que serviam a unidade.

As imagens das câmeras estão sendo reunidas, e na segunda-feira estarão à disposição da Polícia Civil, para a devida investigação e identificação dos autores do fato.







Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.