Duas pessoas são soterradas no Centro de Chapecó neste sábado (25)

Dois homens foram soterrados em uma construção na avenida Nereu Ramos, no Centro de Chapecó (SC). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 8h34, deste sábado (25).

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Marcos Paulo, os bombeiros foram acionados para um atendimento de deslizamento de terra. No local, uma máquina fazia a retirada de terra, quando houve o deslizamento e soterrou dois operários.

Uma das vítimas foi soterrada até o tórax, enquanto a outra até a cintura. Ambas foram retiradas do local. Conforme Marcos Paulo, o resgate das duas vítimas durou cerca de uma hora. Os socorristas ainda informaram que os homens não apresentaram ferimentos graves aparentes.

Após o atendimento, um dos homens foi liberado no local e o outro foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional do Oeste (HRO) para atendimento médico.

