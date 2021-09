Atropelamento com morte é registrado na ERS 317 em Redentora

Um acidente do tipo atropelamento com morte foi registrado por volta das 09:00 Horas da manhã desta sexta-feira, na ERS 317 entre Redentora e Coronel Bicaco.

O fato aconteceu em frente a granja da BRF, antiga Sadia.

Um veículo de Redentora atropelou um ciclista que transitava pela rodovia. Com o impacto, a vítima morreu na hora. O condutor do veículo acionou o SAMU, que compareceu no local, mas o homem já se encontrava em óbito.

A vítima foi identificado como Tadeu Martins de Oliveira, de 68 anos.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. O corpo foi encaminhado para o IML. De acordo com as informações, a vítima trabalhava em uma granja nas proximidades.

A BM atendeu a ocorrência até a chegada da PRE de Santo Augusto

