Acidente na BR- 468, deixa motorista ferido

Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida no final da tarde de quinta-feira (23), em Tiradentes do Sul. O fato aconteceu no Km 117, por volta das 18h, no trecho da rodovia entre Tiradentes do Sul e Três Passos (BR-468).

O acidente envolveu dois Fiat Uno, na localidade de Esquina Progresso. A colisão causou ferimentos em um dos motoristas, de 71 anos, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos.

