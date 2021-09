Operação policial apreende agrotóxicos contrabandeados

Na tarde da última quinta-feira (23), a Polícia Civil, através de agentes da Delegacia de Polícia de Três Passos, apreenderam a quantia de 129 galões de 20 litros de agrotóxicos, em operação realizada na localidade de Barra Bonita, interior de Esperança da Sul.

Os galões eram contrabandeados da Argentina para o Brasil através de um porto clandestino. A carga foi apreendida e removida para posterior remessa aos órgãos competentes.

