Corpo de jovem é localizado próximo da RS 342 em Independência

Um jovem de 31 anos, foi encontrado sem vida na tarde desta quinta-feira (23), próximo da RS 342 em Independência.

As informações são da Brigada Militar, que recebeu o comunicado de populares de que um indivíduo estava caído na lateral e uma lavoura localizada na rua Theobaldo Krewer, próximo de um cruzamento que dá acesso a RS 342.

A guarnição foi até o local onde constatou o fato encontrando o corpo sem sinais vitais. Em seguida a guarnição acionou a Polícia Civil a qual realizou levantamento fotográfico no local, e acionou o serviço de remoção do corpo para o DML de Santa Rosa para a necropsia.

A vítima posteriormente identificada como M.A. da S., apresentava uma perfuração atrás da orelha direita, possivelmente de arma de fogo.

