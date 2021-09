Carro é encontrado tombado no interior de Erval Seco

Um fiat palio foi localizado na manhã de hoje, 23, tombado em uma vala na estrada de acesso ao distrito de Arco Íris, interior do município de Erval Seco.

O carro foi localizado por populares que passavam pelo local.

Conforme informações extra oficiais, a condutora do veículo não se feriu. Apenas danos materiais. A causa do incidente é desconhecida.

