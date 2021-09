Veículo carregado de cigarros é apreendido em Cruz Alta

Na manhã de hoje (23/09), durante operação de combate a criminalidade na BR-158, em Cruz Alta, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a uma caminhonete Fiat Toro com placas de Belo Horizonte, locado.

O condutor do veículo não acatou a ordem de parada e fugiu, adentrando a cidade de Cruz Alta. Transitou por várias vias urbanas e saiu novamente para a BR 158, seguindo sentido Júlio de Castilhos. Acessou o trevo para Salto do Jacuí, e seguiu pela RS, quando próximo a Estrela Velha, o condutor perdeu o controle da direção do veículo ao contornar uma curva e capotou.

Durante a fuga, viaturas da PRF acompanharam o veículo em tentativa de abordá-lo. Após o acidente o condutor fugiu para uma mata próxima do local e ainda não foi localizado.

A caminhonete após consultas confirmou-se estar em situação de apropriação indébita, pois fora locada e não devolvida.

Veículo e carga foram apreendidos e entregues na polícia judiciária.

