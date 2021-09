Coronel Bicaco: Brigada Militar apreende armas de fogo

Na última quarta-feira (22), por volta das 23h30min, policiais militares do 7° BPM apreenderam armas de fogo, munições, lanternas e facas em Coronel Bicaco. Após a abordagem de um veículo na localidade de Linha Aparecida, onde foi localizado os objetos, a apreensão ocorreu.



No veículo estavam dois homens e um adolescente, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia para o flagrante por posse irregular de arma de fogo.

