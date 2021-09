Coronel Bicaco: Quatro suspeitos de tentativa de homicídio são presos

Após um adolescente de 15 anos de idade ser localizado baleado no interior de Coronel Bicaco, na tarde da quarta-feira (22/9), a Polícia Civil (PC) e a Brigada Militar (BM) conseguiram prender quatro suspeitos da tentativa de homicídio. Com um deles, foi encontrada uma arma de fogo, além de armas brancas.

Depois da autuação em flagrante e outros procedimentos legais na Delegacia da Polícia Civil de Coronel Bicaco, os indivíduos foram conduzidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

Ainda, de acordo com a PC, o adolescente foi atingido por, pelo menos, dois disparos de arma de fogo na região torácica. Ele foi socorrido ao Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela.

