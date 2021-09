Carreta tomba no interior de Coronel Bicaco (imagens em vídeo)

O site Clic Portela apurou com agentes do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto, que o acidente de trânsito registrado na tarde da quarta-feira (22/9) no interior de Coronel Bicaco, pode ter sido causado por excesso de velocidade ou porque o motorista não conhecia a estrada. Essas são duas hipóteses possíveis depois da primeira avaliação das autoridades.

Nossa reportagem também descobriu que a carreta transportando um contêiner saiu da empresa Mais Frango em Miraguaí e tinha como destino, provavelmente, o porto de Rio Grande. Entretanto, numa curva da ERS 317, o caminhão tombou em cima da pista e deslizou para fora do asfalto até colidir contra o barranco.

O motorista do veículo – emplacado em Venâncio Aires/RS – viajava sozinho e sofreu vários ferimentos, sendo encaminhado para atendimento médico no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela. Não há maiores informações sobre o estado de saúde do homem.

O Pelotão Rodoviário de Santo Augusto atendeu a ocorrência e controlou o trânsito no local do acidente. O site Clic Portela ainda verificou que estavam sendo tomadas providências para que a carga fosse transferida para outro veículo antes da remoção da carreta sinistrada.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.