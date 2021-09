Autor de homicídio alega legítima defesa ao atirar em homem em supermercado de Ijuí

homem acusado de matar a tiros Ismael Rebelo de André, 47 anos, em crime ocorrido no bairro Assis Brasil, em Ijuí, no último domingo, se entregou hoje à Polícia Civil.

Trata-se de Juliano de Almeida, 28 anos. Ele chegou à 1ª Delegacia de Polícia de Ijuí na tarde desta terça-feira, acompanhado do advogado criminalista José Elias da Silva. Após prestar depoimento ao delegado Maurício Posselt, titular da 1ª DP, o acusado passou por exames e posteriormente foi encaminhado à Penitenciária Modulada. Identificado no momento do crime, Juliano já tinha contra si um mandado de prisão expedido.

Em entrevista à Rádio Progresso de Ijuí, o delegado Posselt afirmou que o inquérito deve estar concluído em, no máximo, 10 dias. Ele contou também que Juliano alegou em seu depoimento que atirou em Ismael por legítima defesa, e que quando chegou ao supermecado localizado no bairro Assis Brasil seria agredido pela vítima. Por isso, teria resolvido agir antes e efetuar os disparos.

“Ele alega, da forma dele, que teria reagido. O crime possui imagens de câmeras internas. Está bem clara a forma da ação”, diz o delegado Mauricio Posselt.

Juliano também disse em seu depoimento que tinha uma arma em casa porque trabalha há muito tempo no interior, e que após o crime teria jogado o revólver em um rio. Ele trabalhava em uma chácara que pertence aos proprietários do supermercado onde a vítima, Ismael de André, trabalhava como açougueiro.

