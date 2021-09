Acidente entre dois veículos na BR- 468, em Três Passos

No início da noite de terça-feira (21), um acidente de trânsito envolveu dois veículos em Três Passos. O fato aconteceu, por volta das 19h40min, no Km 105, trecho da rodovia entre Três Passos e Tiradentes do Sul, na BR-468.

Envolveram-se na colisão, no trevo de acesso ao bairro Padre Gonzales, um Fiat Uno e um GM Cruze. E a passageira do Fiat precisou ser socorrida pelo SAMU para atendimento médico no Hospital de Caridade, mas sem ferimentos graves.

