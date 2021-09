Mulher que estava desaparecida foi encontrada

Com informações da Polícia Civil na manhã de hoje (21/09), uma mulher de Tenente Portela estaria desaparecida desde a noite de sábado (18).

Ainda nesta manhã a Polícia Civil, com agentes de Tenente Portela e Miraguaí, empreendeu diligências nas residências das últimas pessoas que estavam em companhia de Léia Santana do Nascimento, sendo que numa delas, na cidade de Miraguaí, a mesma foi localizada, onde estava de livre e espontânea vontade.

Considerando a ausência de indícios de ocorrência de crime no presente caso, o delegado de Polícia William Garcez, substituto da delegacia de Tenente Portela, determinou o arquivamento do caso.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.