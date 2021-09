Mulher de 29 anos é vítima fatal de atropelamento

Uma mulher, identificada como Rhaiza Souza Oliveira, de 29 anos, natural de Campinápolis ( MT), e moradora de Três Passos, foi vítima fatal de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada de segunda-feira (20), no Km 116 da BR- 468, na localidade de Esquina Progresso, em Tiradentes do Sul.

Conforme informações, Rhaiza e outro jovem, de 23 anos, foram atingidos por um veículo que, desgovernado, colidiu em outros dois automóveis estacionados no acostamento da pista, nas proximidades do Salão do Vasco da Gama, onde acontecia um evento.

Ambos foram socorridos pelo Samu e o Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Caridade, mas a mulher não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito. O jovem, de 23 anos, teve de ser transferido para a UTI do hospital de Três Passos.

O corpo de Rhaiza, após passar por necropsia, foi transladado para Xavantina ( MT), onde residem seus familiares.

