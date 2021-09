Homem é encontrado morto no interior de Palmeira das Missões

A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga a morte de um homem. O corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 20, na Linha Roseira, interior do município.

O corpo do indivíduo estava jogado em um banhado próximo a uma lavoura. A Polícia Civil esteve no local realizando diligências.

O cadáver foi encaminhado ao PML para realização de perícias. Até o momento, o homem não havia sido identificado.

