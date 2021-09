Brigada Militar prende indivíduo furtando fios de energia elétrica em Praça de Santo Ângelo

Em ação neste feriado de 20 de setembro, uma guarnição da Força Tática do 7ºRPMon prendeu, em Santo Ângelo, um homem por furto e dano ao patrimônio público. Informações de testemunhas apontaram que o indivíduo estava na Praça Leônias Ribas, a Praça do Brique, furtando cabos de energia elétrica, que são vendidos por conterem cobre, material de elevado valor.

Os policiais se deslocaram rapidamente à Praça, e flagraram o meliante no momento do furto. Com ele foram apreendidos fios e disjuntores, bem como foram constatados danos nas caixas de luz por onde o criminoso havia passado.

O indivíduo for conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e posteriormente encaminhado ao Presídio.

