Filho mata pai em Campo Novo

Na tarde de segunda-feira (20), a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam em flagrante um indivíduo de 39 anos na cidade de Campo Novo. O homem, suspeito de matar seu pai de 69 anos, com um golpe de faca.

Do apurado, o homem foi autuado em flagrante como incurso pela prática da infração penal tipificada, em tese, no artigo 121, § 2º, II e IV, do CP. Após, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

O fato ocorreu por volta de 22h30min de domingo, na Rua Rodolfo Rospide, em Campo Novo, na residência em que moravam a vítima e o autor. O cadáver foi encontrado também na residência, por volta das 14h da segunda-feira (20), após o suspeito pedir ajuda aos vizinhos quanto à existência de um suposto ferimento no seu pai.







Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.