Gurias do Yucumã/Flamengo ganham de virada na estreia do Gauchão Feminino 2021

Depois de sair perdendo, as Gurias do Yucumã/Flamengo conseguiram a virada e venceram o Elite de Santo Ângelo pelo placar de 2 a 1. A estreia das duas equipes no Gauchão Feminino 2021 aconteceu na tarde do domingo (19/9), na AABB em Ijuí.

Com o resultado, o selecionado – cujo projeto é desenvolvido em Tenente Portela e Derrubadas – ocupa o 2º lugar do Grupo B, atrás do Internacional de Porto Alegre que aplicou impiedosos 8 a 0 no Juventude de Caxias do Sul.

As Gurias do Yucumã/Flamengo voltam a campo somente no dia 3 de outubro para enfrentar o Juventude. O jogo será disputado no CT Futebol com Vida em Três Passos, a partir das 15 horas.

Gauchão Feminino 2021:

A competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) tem a participação de oito times, entre eles, Grêmio e Internacional. Os selecionados estão divididos em dois grupos de quatro. A fase inicial é disputada em turno e returno. Os dois que somarem mais pontos em cada chave avançam às semifinais.

