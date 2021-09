Agentes da Polícia Civil de Três Passos cumpriram, na sexta-feira (17/9), mandado de busca e apreensão. Na ocasião, um homem acabou preso pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendidas seis buchas de cocaína.

Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil, o indivíduo foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

