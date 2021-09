Três Passos: BM prende homem com mais de meio quilo de maconha

Uma abordagem na madrugada do sábado (18/9), no distrito de Padre Gonzales em Três Passos, culminou na prisão de um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

Com o homem, segundo a Brigada Militar (BM), foram apreendidas 520 gramas de maconha, uma balança de precisão, dinheiro, telefone celular e materiais para embalar os entorpecentes.

O preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.