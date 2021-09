Acidente na ERS 518 entre Campo Novo e Braga na manhã deste sábado (18)

Na manhã deste sábado (18) um caminhão boiadeiro carregado com cabeças de gado tombou na ERS 518 entre os municípios de Campo Novo e Braga.

Informações iniciais indica que o caminhão trafegava no sentido Campo Novo/Braga, quando em uma curva nas proximidades da ponte do Rio Turvo o motorista por motivos desconhecidos perdeu o controle e tombou sobre a pista.

O motorista não se feriu, algumas cabeças de gado restou machucadas e se encontravam ao lado da rodovia.

O trânsito esteve em meia pista no local.

