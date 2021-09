Incêndio destrói loja no centro de Ijuí

Segundo informações da Rádio Progresso de Ijuí (RPI), o fogo iniciou por volta das 19h30min horas da sexta-feira (17/9) na área destinada para estoque da Loja Monjuá, antiga Tecidos Três Passos. Rapidamente, as chamas se alastraram e destruíram o prédio de dois andares situado na esquina das ruas Ernesto Alves e José Bonifácio, no centro da cidade.

Os bombeiros utilizaram três caminhões para conseguir controlar o incêndio. A grande maioria das mercadorias acabou queimada ou destruída pela fumaça. A estrutura que dividia o primeiro e o segundo andar do estabelecimento comercial desabou devido ao fogo.

Por medida de segurança, moradores próximos à Loja Monjuá foram retirados de suas casas. De acordo com a RPI, não houve feridos.

O que provocou o incêndio ainda será investigado.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.