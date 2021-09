Operação Policial na Região prende cinco pessoas na manhã desta sexta-feira (17)

O objeto da prisão é pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Cinco pessoas foram presas preventivamente na data de hoje pela Policia Civil de Rodeio Bonito, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A ação contou com apoio de policiais civis de Alpestre e Palmeira das Missões e policiais civis de Frederico Westphalen.

Na mesma ação, os policiais civis cumpriram Mandados de Busca e Apreensão em Rodeio Bonito e Frederico Westphalen e, com apoio do GAES -Grupo de Apoio Especial da SUSEPE, cumpriram Mandados de Busca e Apreensão no Presídio de Frederico Westphalen.