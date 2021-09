Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Santo Ângelo

Nesta sexta-feira (17/09), uma guarnição da Força Tática do 7º RPMon prendeu dois homens por tráfico de drogas em Santo Ângelo.

Durante patrulhamento foi realizado a abordagem dos indivíduos e em revista pessoal foi localizado e apreendido 12 pedras de crack, uma porção de maconha pesando 5,43 gramas e dois celulares.

Os indivíduos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para o auto de prisão em flagrante.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.