Idoso é preso pelo crime de estupro de duas crianças

A Brigada Militar/3°RPMon, na noite de quarta-feira (15), efetuou a prisão de um idoso pelo crime de estupro de duas crianças, o fato aconteceu no município de Marau.

O indivíduo foi acusado de ter assediado e abusado de duas crianças, sendo uma de 9 anos e a outra de 5 anos. O homem de iniciais G.O.V. de 64 anos foi detido por populares em um bairro da cidade de Marau até a chegada da guarnição da BM, que foi despachada para averiguar a situação de estupro pela Sala de Operações 190.

A Brigada Militar acionou os Bombeiros Voluntários que conduziram as crianças acompanhadas da mãe ao Hospital Cristo Redentor (HCR), aonde foi confirmado o estupro da menina de 9 anos, e a tentativa de estupro ao menino de 5 anos.

Foi acionado o Conselho tutelar para orientação da mãe e todas as partes foram conduzidas para a Delegacia de Polícia, onde foi confeccionado o auto de prisão em flagrante para o acusado, após, ele foi recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo.

