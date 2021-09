Procurado pela Justiça é preso em Palmitinho

Agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) prenderam em Palmitinho, na tarde da quarta-feira (15/9), um indivíduo de 25 anos de idade que era considerado procurado pela Justiça.

As autoridades policiais não divulgaram maiores informações sobre a prisão do homem.

