Acidente no centro de Coronel Bicaco deixa casal ferido

Conforme apurado pelo site Clic Portela, o motorista de uma Ford Ranger manobrava de ré saindo da garagem de sua residência e, ao ingressar na Avenida Presidente Vargas, foi atingido por um GM Chevette que trafegava no sentido centro/bairro. O fato ocorreu por volta das 13 horas da quarta-feira (15/9), próximo à Delegacia da Polícia Civil.

O automóvel era ocupado por um casal e uma criança. O homem e a criança foram retirados do veículo, enquanto a mulher permanecia aguardando a chegada da ambulância. Populares prestaram os primeiros atendimentos. Não há informações se o motorista da Ford Ranger sofreu algum ferimento.

A colisão provocou grandes danos na parte frontal do automóvel e na lateral direta da picape.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.