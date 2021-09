Miraguaí desenvolve programa 'Crescer Saudável na Escola'

Teve início na segunda-feira, dia 13/09, na Escola Municipal Lenira de Moura Lütz o Programa Crescer Saudável e Saúde na Escola. São atividades desenvolvidas por profissionais das secretarias municipais da Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura.

Estão presentes os seguintes profissionais: Agente de Endemias, Dentistas, Nutricionistas, Enfermeiros, Técnico de Vacinação, Psicóloga e Assistente Social em colaboração com profissionais da Educação e do Cras.

A Equipe do CRAS desenvolve atividades de Saúde Mental aproveitando para trabalhar o tema “Setembro Amarelo - Prevenção e Conscientização Contra o Suicídio”.

As atividades serão desenvolvidas em todas as Escolas Estaduais e da Rede Municipal de Ensino de Miraguaí.

Cronograma:

17/09- Escola de Educação Infantil Raio de Luz/Vó Vanda;

21/09- Escola Municipal de Ensino Fundamental São Paulo;

24/09- Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas;

28/09- Escola Estadual de Ensino Fundamental Osmar Hermann;

07/10- Escola Estadual de Ensino Fundamental Pontão dos Buenos/Extensão Lenira de Moura Lütz;

19/10- Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil;

26/10- Escola Municipal de Educação Infantil Lenirinha;

29/10- Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela;

