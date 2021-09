Grave acidente resgistrado na RSC-472 em Tenente Portela

Um grave acidente foi registrado por volta das 17 horas desta terça-feira, 14, na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho. Uma carreta, com placas ainda não identificadas, carregada com carne suína, cruzou reto em uma curva, logo abaixo do britador, tombou e foi parar dentro de uma sanga, após se chocar com árvores e com um barranco de pedras, ficando completamente destruída.

No local o corpo bombeiros, bombeiros voluntários, SAMU, profissionais do Hospital Santo Antônio, uma retroescavadeira e um caminhão guincho estavam trabalhando para a retirada de um casal que estava preso nas ferragens. Pelo que nossa reportagem constatou o homem que conduzia o veículo apresentava sinais vitais. Ele conseguiu se comunicar com a equipe de resgate, já a mulher ainda não tinha precisão sobre o seu estado de saúde.

O caminho por onde o veículo de carga entrou lavoura adentro deixou para trás um rastro de destruição, com pedações do veículo e boa parte da carga jogada ao chão. O caminhão estacava completamente destruída e o fato da cabine ficar dentro de uma sanga atrapalhava o serviço da equipe.

