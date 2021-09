Motorista perde controle de veículo

Na tarde da última segunda-feira (13), por volta das 15h, aconteceu um acidente com um automóvel Pajero, que saiu da pista e capotou, na BR 158, trevo da Hípica em Palmeira das Missões.

Segundo informações, o panambiense Celso Hass e sua esposa deslocavam-se de Panambi para Chapecó- SC, quando o condutor perdeu o controle da direção e o veículo atingiu um sinalizador na margem da pista de rolamento, conhecido como tartaruga.

A mulher foi socorrida pela equipe do SAMU e conduzida ao Pronto Socorro de Palmeira das Missões. Celso sofreu algumas escoriações e preferiu ficar no local do acidente.

Foi necessário desvirar o veículo para evitar problemas maiores e um guincho foi chamado para a remoção do automóvel, também familiares foram até Palmeira das Missões para auxiliar o casal.

As últimas informações são de que a mulher passou por exames e continua em observação sem gravidade.



