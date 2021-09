Homem é prensado por carretas sobre a balsa de travessia do Rio Uruguai

Um acidente sobre a balsa que realiza a travessia de veículos no Rio Uruguai, entre os municípios de Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC, foi registrado na tarde desta segunda-feira, 13.

Na ocorrência, um homem foi prensado entre dois veículos de carga. Ele realizava a orientação das manobras, quando uma das carretas teve problemas mecânicos e o prensou contra outro veículo de carga, que estava na frente. Os Bombeiros de Itapiranga foram acionados por volta das 17h.

Segundo Informação obtidas na manhã de hoje pela nossa reportagem o trabalhador segue internado, no entanto não foram constadas fraturas. Ele apresenta algumas luxações e segundo nossa fonte seu quadro de saúde é bom e não apresenta maiores preocupações no momento

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.