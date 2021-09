Tentativa de feminicídio é registrada em Palmitinho

Uma jovem, 29 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio por volta das 17h30 desta segunda-feira, 13 de setembro, na Linha Zatt, zona rural de Palmitinho.

Segundo a Brigada Militar, a jovem retornava do trabalho em um Fiat/Uno quando teria sido interceptada por um Corsa, conduzido pelo ex- marido. O ex-companheiro teria descido do veículo e disparado quatro tiros contra a jovem.

Informações preliminares dão conta que a vítima, mesmo atingida pelos disparos, teria dirigido até um vizinho para pedir ajuda. A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada para o Hospitala Santa Terezinha (HST) e, posteriormente, transferida para o Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela.

Outras informações apuradas pela equipe de Jornalismo do Grupo Chiru dão conta que o ex-marido já vinha ameaçando a vítima e inclusive a jovem já havia registrado Boletins de Ocorrência contra o ex-companheiro.

